Midtbanetalent skifter til Silkeborg – tiltrukket af god og flot fodbold

Det er ikke kun Silkeborg IF, der tager skridtet fra Superligaen til 1. division. Mandag formiddag har klubben fra Søhøjlandet nemlig offentliggjort en treårig kontrakt med 19-årige Anders Klynge, der skifter fra OB.

Klynge, der har spillet seks kampe på OB’s Superligahold i den netop færdigspillede sæson, betegner skiftet til Danmarks næstfornemmeste fodboldrække som en nem beslutning.

Læs også AGF forhandler med Anderlecht om salg af Bundu

- Silkeborg er et sted, jeg har hørt mange gode ting om. Jeg har fået et rigtig godt indtryk af klubben, og jeg synes, at de spiller noget rigtig godt og flot fodbold, som passer til mig. Det var ikke en svær beslutning at vælge Silkeborg, og det er noget, som jeg glæder mig meget til, siger han til sin nye klubs hjemmeside.

Tilføjelsen af Anders Klynge i Silkeborg koster ikke klubben en transfersum. Midtbanespilleren skifter efter endt kontrakt hos den fynske klub.

Skal skabe konkurrence

I Anders Klynge får Silkeborg en spiller, der har erfaring fra Superligaen og erfaring med at vinde.

Sidstnævnte oplevede han i U19 Ligaen, som han vandt med OB.

Det er dette sammenholdt med de kompetencer, som den 19-årige bringer, der har fået Silkeborg til at skrive kontrakten med ham.

Læs også AC Horsens-træner stopper

- Anders Klynge er en spiller, der passer godt ind i SIF’s spillestil. Han er en god pasningsspiller og har gode relationelle færdigheder, og så dækker han fire midtbanepladser. Vi tror på ham i konkurrencen om at spille med om pladserne på SIF’s hold i NordicBet Ligaen, siger sportschef Jesper Stüker.

Den nye Silkeborg-spiller tilslutter sig ikke klubben med det samme, selvom spillerne i dag genoptager træningen frem mod den nye sæson.

Han har fået en uges ferie, fordi han har været medvirkende i OB’s kampe til slut i sæsonen.