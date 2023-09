Mente selv, han var ved at slå ihjel: Mand varetægtsfængslet - men ikke for drabsforsøg

Nu er han sigtet og varetægtsfængslet for at have tvunget sin kæreste med til et naturområde syd for Herning, for at have holdt hende om halsen, og truet med at slå hende ihjel.

Men selvom han meldte sig selv til politiet og forklarede, at han havde forsøgt at slå kæresten ihjel, er det ikke nødvendigvis et drabsforsøg, forklarer anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Katrine Pedersen.

Derfor er han ikke sigtet for forsøg på manddrab.

- Når vi fremstiller i grundlovsforhør, skal vi kunne dokumentere med tilstrækkelig vægt, at han har forsøgt at begå drab. Der er det ikke nok, at han selv mener det, for det er ikke nødvendigvis drabsforsøg. Der skal være en vis sandsynlighed for, at han rent faktisk kunne have dræbt hende, forklarer hun.

Og det er der ikke i tilfældet her - endnu.

- De oplysninger, vi har, tyder på, at han har taget fat om halsen på hende på en måde, så hun stadig godt kunne få luft. Hun har ikke mistet bevidstheden, og derfor kan vi ikke sige, at hun har været i livsfare, fortæller Katrine Pedersen.

Kørte kæreste til Herning og truede med drab

Men manden er efter grundlovsforhøret sigtet for frihedsberøvelse, vold og trusler.

Mistanken er nemlig, at manden, efter en uoverensstemmelse mellem parret, har kørt kvinden fra Aarhus til Herning lørdag formiddag, mod hendes vilje.