McDonald's udsat for hærværk

Det er sjældent en god idé at kaste sten, og slet ikke når det, man kaster imod, kan gå i stykker. Det må en 41-årig litauisk mand sande, efter han torsdag aften brugte McDonald.s på Nørrevænget i Silkeborg som skydeskive.

Kort efter klokken 23 besluttede han sig nemlig for at teste modstandsdygtigheden på restaurantkædens facaderuder. Han endte med at ramme tre af dem med sten, og det resulterede i, at de gik i tusind stykker.