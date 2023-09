Markant forslag: Overlad sygehuset i Silkeborg til staten

- Vi vil anmode regeringen om at vurdere muligheden af, at Folketinget overtager ansvaret for Regionshospitalet Silkeborg.

Selvom samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten er med i aftalen, er den alligevel faldet en række markante Venstre-politikere i Silkeborg for brystet, og derfor kommer de nu med et markant forslag.

Region Midtjylland skal spare penge, og det kommer blandt andet til at betyde store besparelser for sygehuset i Silkeborg.

Sådan lyder det i et brev, som er sendt til sundhedsminister Sophie Løhde (V) og sundhedsordførerne for de tre regeringspartier.

Det er underskrevet af i alt seks markante Silkeborg-personligheder – heriblandt tidligere folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V), tidligere borgmester Steen Vindum (V) og nuværende politiker Ulrich Fredberg (V).

Sidstnævnte er tidligere overlæge på sygehuset i Silkeborg, og så sidder han selv i regionsrådet for Venstre, som også er med i aftalen.

Tilbageslag for den innovative udvikling

Alligevel udtrykker han sammen med de andre brevskrivere stor bekymring for, man finder besparelser på netop Regionshospitalet Silkeborg.

Det har nemlig siden 2007 været et udviklingshospital, og i dag indeholder det landets eneste universitetsklinik for innovative patientforløb med tilhørende professorat.

Derfor frygter de, at besparelserne kommer til at bremse hele udviklingen i det danske sundhedssystem.

- Jeg vil gerne have, at et innovativt center som Regionshospitalet Silkeborg skal ophøjes over en regional sparerunde, for det kan være med til at redde hele det danske sundhedsvæsen, fortæller Ulrich Fredberg til TV MIDTVEST

- Alle virksomheder, der kommer i økonomiske problemer, vil kaste penge i deres innovationsafdeling for at udvikle en ”redning”. Desværre sker det samme ikke i regional politik, hvor der netop i Region Midt er indgået et forlig om at lukke de medicinske senge på Regionshospitalet Silkeborg. Det vil betyde et alvorligt tilbageslag for den innovative udvikling i sundhedssystemet.