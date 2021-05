Mand varetægtsfængslet efter at have tæsket sin kone med et kosteskaft

Natten til søndag blev politiet kaldt ud til et skænderi, der havde udviklet sig voldsomt.

Klokken 01.52 modtog politiet en anmeldelse fra en nabo, som kunne høre et ægtepar råbe af hinanden. De betjentene kort efter nåede frem til boligen på Narvikvej i Silkeborg, fandt de en 29-årig mand i gang med slå sin 24-årige kone.

- Der er både slag mod ansigtet og brug af en genstand, så det er det, vi betegner som kvalificeret vold, og det er alvorligt, fortæller vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Parrets tre børn på 3, 4 og 5 år var hjemme, mens volden fandt sted.

Slået i ansigtet og på ryggen

Ifølge politiets oplysninger er manden kommet hjem fra arbejde, og er efterfølgende kommet op at skændes med sin kone.

Under skænderiet har han slået hende i ansigtet med en knytnæve og på ryggen med skaftet af en moppe eller en kost. På grund af det bøjelige skaft har det fungeret som en pisk.

Ud over slagene har manden også taget kvælertag på kvinden, som efterfølgende måtte tilses på hospitalet.

- Hun er uden for livsfare, men hun er noget tilredt, siger vagtchefen.

Manden er blevet varetægtsfængslet frem til den 11. juni. Det er sket, fordi en dommer har vurderet, at manden kan risikere at vanskeliggøre politiets efterforskning af sagen, hvis han får lov til at være på fri fod imens.