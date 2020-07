Mand sigtet for grov vold mod sin spæde datter

En 28-årig mand fra Silkeborg er sigtet for at have udsat sin nu otte måneder gamle datter for grov vold igennem længere tid.

På et grundlovsforhør i dag blev han varetægtsfængslet i fire uger frem til 27. august.

- Retten fandt, at der var en begrundet mistanke om, at han har begået vold mod hende. Man vurderede, at der var risiko for, at han ville påvirke vidner i sagen, siger anklager Iben Ernst Bøttker.

Ifølge sigtelsen er volden foregået med slag, slag mod genstande eller rusken. Pigen har haft tre blødninger i hjernen.

Gerningsperioden er fra pigens fødsel og frem til en dag i juni. Ved fødslen boede familien i Aarhus, men de er senere flyttet til Silkeborg.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre.