Mand blev slæbt hen ad asfalten, da han forsøgte at standse spritbilist

En snarrådig 47-årig mand fik omkring klokken halv to natten til søndag mistanke til, at bilisten foran ham kørte spritkørsel.

Han ringede med det samme til politiet og med ordensmagten i røret, fulgte han efter spritbilisten, en 21-årig mand fra Stoholm, da han kørte ind på en rasteplads langs Silkeborgmotorvejen.

Herefter åbnede den 47-årige døren og forsøgte at tage bilnøglen, så den 21-årige ikke kunne fortsætte køreturen i sin brandert.

- Den 21-årige begyndte så at bakke med anmelderen hængende langs bilen. Han fik nogle hudafskrabninger på benene af at blive trukket hen ad asfalten, forklarer vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Simon Skelkjær.

Dermed lykkedes det spritbilisten at ryste anmelderen af sig og køre videre – dog kun for en kort bemærkning.

Den 21-årige mand fra Stoholm blev kort tid efter anholdt af politiet, der var nået frem strækningen.

Ros fra politiet: - Det er godt arbejde

Tilbage er der rosende ord fra politiet til anmelderen, der forsøgte at skride ind.

- Det er godt arbejde, men jeg vil samtidig minde om, at man også skal huske at passe på sig selv i de her situationer, siger Simon Skelkjær.

Spritbilisten er nu sigtet for at have kørt i alkoholpåvirket tilstand og for at være til fare for andres liv og førlighed.