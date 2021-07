Mand begravet af jordskred under gravearbejde

En midaldrende mand blev torsdag formiddag begravet i et jordskred ved Kvickly i Silkeborg.

Der var tale om en arbejdsulykke under et gravearbejde. Manden stod nede i udgravningen, da jorden af indtil videre ukendte årsager pludselig væltede ned over ham.

Indsatsleder Anders Simonsen fra Midtjysk Brand & Redning oplyser, at manden tilsyneladende var helt dækket af jord.

- Heldigvis lykkedes det ham selv at få hovedet fri, hvorefter to af hans kolleger fjernede så meget jord, at han fik overkroppen fri. Herefter fik vi ham trukket op ved hjælp af en gravemaskine, fortæller indsatslederen.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at manden var ved bevidsthed hele tiden. Han blev efter arbejdsulykken kørt til undersøgelse på sygehuset - muligvis med skader på benene.

Politiet har nu orienteret Arbejdstilsynet om ulykken.