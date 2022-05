Mænd overvågede offer og planlagde drab foran akutafdeling

Havde adgang til fuldautomatisk våben

Mindre end to måneder senere var to af de tre tiltalte ifølge Anklagemyndigheden aktive igen. Denne gang skulle "jobbet" øjensynligt afsluttes med dødelig udgang.

I hvert fald planlagde den 25-årige og den ene 20-årige i forening at dræbe den mand, der blot to måneder tidligere havde undsluppet døden ved at søge tilflugt på hospitalet.

Ifølge anklageskriftet gjorde de to sig flere forberedelser til drabet i en lejlighed ved Silkeborg. De to har blandt andet drøftet rollefordeling og sted for drabet.

- Alt sammen i fælles forståelse, hedder det i anklageskriftet.

De to mænd havde blandt andet adgang til et fuldautomatisk skydevåben i form af geværet STG 44, der blev udviklet af Nazityskland.