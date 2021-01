Lod kunder bytte julegaver - nu nægter butiksejer at betale bøden på 10.000 kroner

Men den bøde vil Henrik Thomsen, som er gift med Laura Thomsen og medindehaver af butikken, ikke betale.

- Det overrasker mig, at politiet kan vurdere det til at være ulovligt, når bekendtgørelsen, som jeg agerer ud fra, ikke kan læses sådan, at man ikke må bytte varer i døren. Der står ikke noget om ombytning ud fra den paragraf, som jeg er sigtet for at overtræde. Der står, at man ikke må holde åbent og give adgang i butikken for kunderne – men det har vi heller ikke haft. De har stået udenfor og ”collectet” deres vare, forklarer butiksejeren.

Henrik Thomsens argument er, at butikken ikke havde åbent, fordi kunderne stod i døren og ikke havde adgang til selve butikken. De kunder, som fik byttet julegaver, havde på forhånd været i kontakt med Laura Thomsen, som derfor havde en bytteklar vare klar i døren.