Livløs treårig blev fundet i vandet – nu skal politiklagemyndighed undersøge alarmopkald

Det bekræfter kontorchef for politiklagemyndigheden, Claes Vestergaard, overfor TV MIDTVEST.



- Vi har fået overdraget materialet fra Midt- og Vestjyllands Politi, og på baggrund af det, har vi besluttet os for at indlede en efterforskning af sagen. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra Claes Vestergaard.

Anmelder: Uklar kommunkation forsinkede livredningen

Midtjyllands Avis har beskrevet, at vidnerne, der slog alarm, fik besked på at lade den treårige pige blive liggende i vandet, da de nåede frem til hendes livløse krop i søen. Ifølge vidnerne var det årsag til at bjærgningen af pigen og førstehjælpen blev udsat i flere minutter.