Lisette elsker sine tohjulede juveler

- Jeg kan godt lide, den der transformation med at få noget, andre har kasseret, til at se flot ud igen. Laktasken her var rigtig grim, da jeg fik den, men med en pudseklud, en vaskeklud og lidt lakrens, så er den rigtig flot nu. Og ja, det er måske lidt nørdet, men når jeg nu har sådan en fin gammel Vespa, synes jeg også, man skal gøre noget ud af sig selv, siger Lisette Jessen, der bor i Silkeborg.

- Vi har ingen børn. Dem har vi valgt fra i vores liv. Da vi skulle giftes, sagde jeg til Michael, at jeg ikke ønskede at få børn, og det accepterede han. Jeg har tre brødre, og jeg skulle altid passe de to mindste, da jeg var 10-12 år ældre end dem. Jeg tror, jeg fik dækket mit behov dengang. Jeg har aldrig været ligesom mange teenagepiger, der gik og sagde: 'Åh, jeg skal være mor, når jeg bliver stor' Sådan har jeg aldrig haft det, siger hun.

Ved siden af værkstedet står Lisettes to tohjulede juveler, den gule og brune Vespa og en MZ'er med sidevogn.

- Jeg har altid drømt om at få et køretøj med sidevogn, både fordi man ikke selv skal styre balancen, men også fordi der ikke er ret mange, der har sådan en. Min er 43 år gammel, er 250 kubik og kan køre 80 kilometer i timen. Den er en 'to-takter' på blandingsbenzin. Derfor "prutter" den lidt, når den kører og lyder næsten som en Trabant. Min første tur på den gik til et træf på Lundø. Da havde jeg godt nok ondt i rumpen, fortæller Lisette og tilføjer:

- Da det kun er mig, der har kørekort til motorcykel, har Michael sin faste plads i sidevognen, siger hun.

Har stiftet veteranklub

Det er den helt særlig frihedsfølelse ved at køre på scooter og motorcykel, der tiltaler Lisette.

- Lydene og duftene i det hele taget. Man oplever naturen på en helt anden måde. Det er ikke suset ved at køre stærkt, for det kan ingen af de to køretøjer. Men det er bare en skøn følelse at trille derudad.