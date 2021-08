Landmand sår inden marken er høstet for at undgå straf

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har tidligere afvist at give landmændene en dispensation, så de kan vente med at høste uden at blive straffet, men det har ministeren afvist, og spørger man en ekspert, giver det god mening at fastsætte en deadline.

- Hvis vi udskyder såningen af efterafgrøderne, er der en risiko for, at vi ikke får gode nok efterafgrøder og dermed større kvælstofudledning til miljøet, siger professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet.

Peter Jensen fastholder dog, at reglen ikke giver mening.

- Det skriger til himlen, at vi skal køre og så til bestemte datoer. Vi bestemmer ikke over vejret. Man kan jo heller ikke bestemme, at man skal have godt vejr i sin sommerferie, siger han.