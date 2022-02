Landets bedste diabetesbehandling ligger i Midtjylland

Gjort det flere gange

Samlet set scorer Regionshospitalet i Viborg 196 point. Dårligst blandt de 14 hospitaler i opgørelsen er Nordsjællands Hospital med 177 point.

- Diabetes er en folkesygdom med store konsekvenser for den enkelte patient, og målet for os som hospital er at give vores patienter den bedst mulige behandling. Og det viser opgørelsen og databasetallene bag den, at vi i høj grad gør – det er en kæmpe cadeau til vores dygtige medarbejdere i Diagnostisk Center, Børn og Unge og Medicinsk Afdeling, forklarer den lægefaglige direktør.

Det er langt fra første gang, at Hospitalsenheden Midt kan glæde sig over kåringen som Danmarks bedste til diabetes.