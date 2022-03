Lægevagten har svært ved at følge med: Influenzaen raser

Selvom det sker i god tro, så er det ikke optimalt, at man henvender sig ved vagtlægen ved ikke akutte behov.

- Man må gerne spørge sig selv, kan det vente til i morgen? For vagtlægen er først og fremmest til akutte tilfælde, der ikke kan vente til dagen efter. Derfor har vi også indført en "akutknap" på prøvebasis, hvor man kommer direkte igennem. Her får vi både akutte og ikke akutte henvendelser, lyder det fra Henrik Kise.

Influenza, Covid-19 og skader

Med foråret lige forude spænder henvendelserne bredt.

Som nævnt fylder influenza meget, men det gør coronapandemien fortsat også. Der er dog også en del henvendelser fra borgere, der har bevæget sig ud i det gode vejr og er kommet til skade.

- Vi har også masser af skader for tiden. Folk der eksempelvis er vredet om på foden og der er rådet at få lagt noget is på og hold benet højt. Igen, vi har stor forståelse for at folk ringer, men det kan godt vente til dagen efter.

Som om det ikke var nok med skader, influenza og corona, så er der også andre ting, der holder telefonerne i gang.

Der er nemlig mange forældre, der oplever, at deres børn får falsk strubehoste.

- Det er nærmest sådan en søløveagtig gøen, og det kan betyde, at barnet har svært ved at trække vejret. Det, der virker bedst er at få dem ud i den friske luft, mens de er godt pakket ind. Men så sent som fredag aften måtte vi indlægge et barn efter en videokonsultation, fordi det var ret slemt, fortæller Henrik Kise.

Han opfordrer til at man er forberedt så godt som muligt, når man ringer til vagtlægen.

En læge besvarer nemlig ofte mere end 100 opkald i løbet af en vagt og derfor kan det være til stor hjælp, hvis man har styr på symptomer og eventuelt temperatur ved sygdom.