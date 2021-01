Krisen har ikke ramt Karen: Hun sælger masser af garn

Garnet binder familien sammen i krisetid

Karen Klarbæk har to døtre på 20 og 18 år, som under pandemien begge har taget mors hobby til sig.

Den ældste er gået imod strømmen og begyndt at strikke, imens den yngste datter er fulgt i morens fodspor med hækling.

- De er ligefrem begyndt at komme hjem til mig for at hækle og strikke. Det havde jeg aldrig troet skulle ske, men det er jo fordi, at man ikke kan se andre. Det er en god måde at være sammen på, og jeg tror den inderlighed, der ligger i det, er med til at give en god fornemmelse i alt det her kaos, siger hun.