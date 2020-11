Kommunen vil have fjernet Oles campingvogne: Retssag nummer to overvejes

Ole Ruskjær tager truslerne om politianmeldelse med sindsro.

Han er nemlig klar til at gå hele vejen en gang til.

- Har kommunen mere energi til at politianmelde, så synes jeg, de skal tage at gøre det i stedet for bare at sende tomme trusler. Tag jer da sammen og gør noget ved det, hvis det er det, de vil, siger Ole Ruskjær.

Silkeborg Kommune afgør i næste uge, om der skal ske en politianmeldelse.