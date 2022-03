Kommunen giver tilladelse til dige og dræn: Nu kan kro slippe for oversvømmelser

Dragan Sljivic håber dog, at den proces går gnidningsfrit, så han kan nå at sikre kroen inden konfirmationssæsonen.

- Jeg håber, at det tager to uger at lave, men jeg er bange for, at det tager længere tid. Det er ikke et nemt indgreb. Vandstanden er tit høj, og den skal være lav, før vi kan gøre det. Heldigvis er vandstanden normalt lavest i april, så jeg håber, vi kan gå i gang der, siger kroejeren.

Men at etablere dige og omfangsdræn er en dyr fornøjelse. Med omkostninger for 1,3 millioner kroner plus uforudsete udgifter skal der serveres mange omgange stegt flæsk og wienerschnitzel for at kunne betale for tørre sko.

- Heldigvis har jeg en god bankrådgiver, som vil låne mig nogle penge til klimasikringen, afslutter Dragan Sljivic.