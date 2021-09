Kommune afsætter ekstra millioner til sygeplejersker

Sygeplejerskerne i hjemmeplejen i Silkeborg Kommune får nu økonomisk hjælp fra de kommunale politikere. Byrådet har nemlig indgået en aftale om budgettet for næste år, og her er der afsat syv millioner kroner til at styrke den sygeplejefaglige indsats i hjemmeplejen.

- Jeg er glad for, at det er lykkedes. Der er kommet fokus på hjemmesygeplejerskernes arbejde efter, vi ikke kunne konflikte. Vi har længe forsøgt at råbe op om det, siger Hanne Holst Long, der er kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Midtjylland.

Under den landsdækkende sygeplejerskestrejke blev det for alvor tydeligt, at sygeplejerskerne i Silkeborg Kommune var pressede. For selv om de var udtaget til strejke, blev de undtaget, da hverdagen for Silkeborgs hjemmesygeplejersker ikke kunne hænge sammen uden vikarer. Det var det eneste sted i regionen, hvor der ikke kunne stilles nødberedskab uden vikarer.