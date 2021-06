Køer på skovtur: Nyt forsøg skal undersøge om skov-køer gavner klima og dyrevelfærd

Med blandt andet GPS og vildtkameraer holder landmand og projektleder øje med dyrene.

- Vi forventer, at det kommer til at give en bedre velfærd for dyrene, men vi forventer også, at vi kan bruge køerne til at skabe en anden skov. Målet er at få en mere varieret skov og skovbund med et andet liv end steder, hvor der bare er skov, siger landmanden.

Forsøget skal også undersøge, om der kommer flere forskellige insekt- og dyrearter i skoven. I første omgang kører forsøget denne sommer og næste sommer, og så er håbet, at resultaterne viser, at ko-konceptet er en så god ide, at det kan udbredes til andre landmænd.

- Vi håber, det kan blive udbredt, så vi kan få noget mere skov ind i landbruget, hvor vi får integreret nogle træer i produktionen. Nu skal vi finde ud af, om dyrene har gavn af at kunne gå ind i en skov og gavn af at æde noget af løvet, siger Kirstine Flintholm Jørgensen, der er projektleder hos Center for Frilandsdyr.