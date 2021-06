Kendt udenlandsk 'malerprins' donerer til lokalt museum: - Vi er målløse

Han kan male fuldstændigt pragtfuldt - fuldstændigt vidunderligt, som kun ganske få andre i vor tid, men der er altid en bråd i det, fortæller Jacob Thage.

Museum Jorn står stærkt i Europa

Han er meget overvældet over den blåstempling, det er for Museum Jorn at modtage gaven.

- Det er en fantastisk anerkendelse af museets internationale position, fordi vi har en fantastisk international samling. Men det, at vi får så mange gaver, det havde vi ikke troet, lyder det fra museumsdirektøren, som tilføjer:

- Det viser, at vore dages store kunstnere stadigvæk anerkender museet her som et af de mest betydelige i Nordeuropa.

Der går dog lige lidt tid, inden alle værker er tilgængelige for publikum, da værkerne først skal efterses og monteres.