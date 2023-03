Kasper var nabo til ulovlig cigaretfabrik: - Det er lidt surrealistisk

Ulovlig produktion af 92 millioner cigaretter, hvidvask og for at snyde staten for knap 600 millioner kroner i afgifter.

Tre af dem er idømt mellem fem et halvt og seks et halvt års fængsel samt tillægsbøder på 185 millioner kroner hver.

De fire dømte mænd blev tilbage i februar 2022 anholdt under en omfattende aktion, hvor National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) slog til på flere adresser i Øst- og Midtjylland.





En spektakulær sag

Jacob Gents, der er specialanklager hos National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er tilfreds med dagens afgørelse i byretten i Aarhus.

- Vi er rigtig godt tilfredse med dommen, da den ligger meget godt i tråd med det, vi selv har lagt op til. Vores opfattelse er, at de personer, vi i dag har fået dømt, har haft en rolle, hvor de i forskellig grad har deltaget i produktion og videredistribution af millioner af cigaretter.

- ,Vores opfattelse er, at de har været ansvarlige på hver deres måde, og det har retten været enige i, fortæller han efter domsafsigelsen.

Ifølge ham er størrelsesomfanget i sagen noget af det, der gør denne sag speciel.

- Bødestørrelserne er bestemt ikke nogle, vi ser tit. Det er bøder, man kan tage og føle på rent størrelsesmæssigt, så det er en spektakulær sag, fortæller Jacob Gents.

Uvist hvem slutbrugeren har været

Et af de store spørgsmål er, hvor de mange millioner cigaretter er endt henne, og hvem der har været aftagere af de ulovlige tobaksprodukter.

Men det er ikke lykkedes politiet at finde beviser for, hvem slutbrugeren har været, fortæller specialanklageren.

- Vores opfattelse, og det vi har kunne føre bevis for, er, at cigaretterne er blevet afsat flere steder i landet i både Jylland og Sjælland, men hvem slutbrugeren har været, kan vi kun gisne om, for det ved vi faktisk ikke.

Forsvaret har udbedt betænkningstid om anke

Jan Schneider, der er forsvarsadvokat til en af de dømte, er umiddelbart tilfreds med dommen.

- Vi stod med en sag, hvor anklagemyndighederne gik efter fem år, og retten mente jo så kun tre år til min klient. Min klient blev samtidig løsladt i dag, hvilket han var rigtig glad for, så reaktionen er først og fremmest en lettelse over, at sagen er afsluttet, fortæller han.

Selvom de umiddelbart er tilfredse med dommen, så har de udbedt sig betænkningstid i forhold til om de vil anke dommen til landsretten.

- For at cigaretter skal kunne tilskrives afgift, så skal de indeholde tobak fra tobaksplanter, og det er noget, man normalt laver en kemiskanalyse for at fastslå. Det har man ikke gjort i denne sag, hvilket, jeg synes, er problematisk. Det er blandt andet noget af det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at høre landsrettens stillingtagen til, fortæller Jan Schneider.

Ejendommen i Aulum står stadig tom

De nu dømte har to uger til at beslutte sig for, om de vil anke dommen. Men hjemme i Aulum har Kasper Holm Nielsen lært en vigtig lektie.

- Man ved tydeligvis aldrig, hvad der foregår herude på landet, og man tror, man kender sine naboer. Nu må vi, hvad der skal ske med ejendommen, men hvis der flytter nogle nye ind, kan det da godt være, vi lige skal over og banke på og sige hej, fortæller han.