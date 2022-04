Kaninfluencer? Troels og Alma har 11.000 følgere på socialt medie

- Man kan tænke det lidt som en slikskål. Sociale medier er en slikskål fyldt med lækre følelser, og kaninerne kan give os noget sødt og noget hyggeligt, forklarer Thomas Bigum.

Samtidig peger eksperten på, at sociale medier er en mulighed for at få kæledyrsfornemmelser uden at eje et selv.

Mere end bare videoer

Privat læser Cecilie Müllertz en kandidat i Kommunikation, og hun vil gerne arbejde med sociale medier i fremtiden. 'Silkebunnies' er derfor glimrende øvelse, men faktisk er det kanin-fællesskabet, der har den allerstørste betydning.

- Det er sjældent, at ens veninder forstår, hvor meget ens kaniner egentlig fylder. Derfor er det virkelig rart med det her fællesskab, hvor folk kommenterer og spørger hinanden til råds, forklarer Cecilie Müllertz.