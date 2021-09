Kandis skabte festen: Selv borgmesteren var med

- Det er så livsbekræftende at arrangere. De her borgere har brug for at komme ud og møde hinanden, siger Ann Kirkegaard, der er arrangør og medarbejder ved Aktivitetstilbuddet Kernen i Kjellerup.

Selvom hele showet er finansieret med hjælp fra kommunen, så kommer gæsterne fra flere af de omkringliggende kommuner. Ifølge arrangøren har 700 lagt vejen forbi sammenlignet med 520 ved sidste års debutfest.

- Det har rygtedes lidt, smiler arrangøren, der glæder sig over at tilskuddet gør det muligt for personalet at være med til festen.