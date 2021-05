Jyske Bank modtog trusselsbrev før pulverbreve

Nordjyllands Politi oplyser her til aften til TV MIDTVEST, at også to filialer af Jyske Bank i Nordjylland var udset som mål for breve med pulver.

- Klokken 8 fik vi en melding fra Post Nord, at de havde fundet to breve med pulver på deres postcentral, fortæller vagtchefen for Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard til TV MIDTVEST.

- Brevene var til Jyske Banks afdelinger i Frederikshavn og Aalborg, fortæller vagtchefen.

Har oplevet trusler før

Politiet regner med det er samme pulver og afsender på begge breve. Men om det er biologisk materiale eller kemisk, det er blandt andet det, som nu skal undersøges nærmere.

Når Statens Seruminstitut får taget prøver af pulveret i både Kjellerup og Holstebro, skal det i følge politiet tilbage til seruminstituttet, hvor det skal analyseres i løbet af natten.