Jubel i Silkeborg: Første sæt DM-medaljer i 20 år

Der er formodentlig en del silkeborgensere, der søndag sender en tak i retning af Brøndby IF.

Brøndbys 3-1 sejr over AaB søndag aften har sikret oprykkerne fra Silkeborg IF bronzemedaljerne i dette års udgave af Superligaen.

Det er første gang siden 2001, at SIF ender med at høste medaljer i landets bedste liga.

- Det er et kæmpe resultat for en klub som os. Det er ikke i hverdagskost. Det er en forløsning og en kæmpe tilfredsstillelse, lyder det fra klubbens administrerende direktør, Kent Madsen, da TV MIDTVEST fanger ham over telefonen.

Mandag møder Silkeborg rivalerne fra FC Midtjylland til en udsolgt kamp på Jysk Park.