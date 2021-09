Jordemoder har succes med træning for gravide

Lyt til din krop

Graviditet og træning er et sprængfarligt emne, hvis du spørger de gravide og Nanna Morgen. Der er nemlig mange myter at navigere i, når de vordende mødre overvejer at kaste sig ud i at træne.

- Det er også en af grundene til, at jeg valgte at træne hos Nanna – for at få en vejledning i, hvad må jeg, og hvad jeg ikke må, og for at få hjælp og støtte til at få trænet rigtigt, siger Mia Kolling Jørgensen.