Jacob blev diagnosticeret som 41-årig: ADHD er ikke kun for børn

Flov over sin ADHD

Marie Stegger oplever at efterspørgslen på tilbud for voksne med ADHD er steget.

Men der er stadig nogle, som er flove over diagnosen, og oplever den som et tabu, fortæller hun.

- Derfor er det vigtig, vi taler om det. Det er vigtig, at vi får brudt med den stigma, der er omkring psykiske lidelser generelt. Det er vigtigt at vise, at man kan være i verden og være succesfuld, også selvom man har en lidt anderledes hjerne, end gennemsnittet, siger Marie Stegger.

Hun bifalder, når nogen taler højt om sit liv med ADHD.

Lavede opslag på LinkedIn

Og netop det gjorde Jacob Niebuhr, da han for nyligt delte sin historie i et opslag på LinkedIn.

- Det var vigtig for mig at melde ud, fordi man læser meget om, at penge til psykiatrien ikke bliver prioriteret. Der er mellem et år og halvandet års ventetid på at blive udredt. Og det er ikke godt nok. Hvis jeg kan gøre noget for, at en anden kan blive hjulpet noget før, så mener jeg, at det er min pligt at fortælle om det, siger Jacob Niebuhr.

ADHD er nemlig ikke mere farlig, end andre lidelser, mener han.

- Man kan sammenligne det med sukkersyge, hvor man tager insulin for at stabilisere blodsukkeret. Jeg tager medicin for at stabilisere en kemisk balance i hjernen. Jeg tror ikke, man behøver gøre det mere farligt, end det er. Om det sidder i blodet, eller det sidder i hjerne, det kan sgu da være det samme.

VIDEO: Mød Jacob Niebuhr i tv-indslaget øverst i denne artikel på tvmidtvest.dk.