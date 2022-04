Irene døde efter fejlbehandling: - Lægerne har slået min søster ihjel

I et interview med TV 2 sagde den socialdemokratiske regionsrådsformand Anders Kühnau, at han ikke kendte til sagen, før den nu er kommet frem.

- Vi har ikke vidst, at der var problemer med kapaciteten, at den ikke var stor nok. Det har jeg ikke fået at vide på noget tidspunkt. Og jeg har heller ikke fået at vide, at det har medført, at vi har fået foretaget amputationer, som ikke skulle foretages. Men det er rigtigt, at der i systemet har været en viden om, at vi har foretaget for mange amputationer, det er bare ikke noget, der er kommet op igennem ledelsessystemet til mig. Men det ved jeg nu, og derfor handler vi også på det, siger regionsrådsformand Anders Kühnau til TV 2.

I dag hævder den pensionerede overlæge Jes Sandermann, at både Anders Kühnau og koncerndirektøren Ole Thomsen vidste besked.

- Jeg har skrevet det til dem.

- Følte du dig lyttet til?

- Nej. Jeg fik at vide at alt fungerede fint, og det var i orden.

- Men det var det ikke?

- Nej, siger Jes Sandermann.

Sundhedsminister Magnus Heunicke kalder overfor TV MIDTVEST forløbet for "uacceptabelt" og vil nu kræve en redegørelse af Region Midtjylland.

Om ansvaret ligger hos den ene eller anden i regionstoppen, interesserer ikke Bo Friis Agerskov, der mistede sin søster efter en behandling.

- Jeg håber på, at de får dæmmet op for det, så der ikke er flere, der skal miste liv og lemmer, siger han.