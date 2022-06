Inger har kæmpet i 15 år, men nu er der nye udfordringer

Og det kommer blandt andet til at gå ud over idrætten.

- Vi kommer til at tage nogle hårde beslutninger. Vi har allerede sat de første projekter om idrætsanlæg på pause, og jeg er bange for, at der kommer endnu flere, siger Johan Brødsgaard.

Allerede bagud på velfærd

- Det er blevet kaldt en "kriseaftale", op det vil jeg også kalde den, siger Helle Gade (S), borgmester i Silkeborg Kommune.

- Jeg kan godt forstå, at vi er nødt til at styre vores lands økonomi, men det gør desværre, at den vækst vi har i Silkeborg, bliver presset, fordi vi har så stort brug for at anlægge nyt for tiden, siger hun.