Indsigelserne for og imod højhus-planer vælter ind

Noget tyder på, at silkeborgenserne har en holdning at lufte til planerne om et højhusbyggeri ved den gamle papirfabrik.

Vi har aldrig tidligere modtaget så mange høringssvar i en byggesag. Claus Christensen, byplanlægger

I alt har kommunen modtaget 464 indsigelser i sagen.

- Vi har aldrig tidligere modtaget så mange høringssvar i en byggesag. Vi kan stadig nå at få nogle enkelte i dag med posten, og det er i hvert fald tydeligt, at det er en sag, som interesserer silkeborgenserne, konstaterer byplanlægger Claus Christensen.

Udover utilfredse potentielle naboer til højhuset, er der ifølge byplanlæggeren også kommet få positive tilkendegivelser blandt høringssvarene.

Hundredevis mødte op til protest

Det er ikke bare i de rekordmange høringssvar, at silkeborgenserne viser deres utilfredshed med et 23-etagers byggeri i midtbyen. I januar mødte hundredevis op til et borgermøde om byggeplanerne for at blive klogere - og for at gøre indsigelser.

- Det er den mulighed, vi som almindelige mennesker og borgere i Silkeborg har for at blive set og vise, at vi mener, at det er en pænt stor katastrofe, siger Laila Sølager, som var en af de fremmødte til borgermødet fra Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har det især svært med, at den nye bygning, med sine 23 etager, kan komme til at stikke 78,5 meter op i luften.

- Det her tårn, det har vi det svært med, og vi vil gerne have nogle etager af, siger hun.

Planlagt siden 2008

Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V), var også til stede på mødet, og han står fast på, at Silkeborg godt kan bære endnu et højhus.

- Højhuset er det, der skiller vandene, men det har været planlagt siden 2008. Jeg synes, at to højhuse, det kan Silkeborg godt bære, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller dog, at han er åben for at lytte til de mindre begejstrede silkeborgensere.

- Vi er i en periode lige nu, hvor vi lytter til, hvad folk siger, og det ville være mærkeligt, hvis man var totalt uberørt af det.