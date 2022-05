Indbrudstyve kørte 150 kilometer i timen gennem by med politiet i hælene

En patrulje fra Lokalpolitiet i Silkeborg måtte tirsdag eftermiddag køre med op mod 150 kilometer i timen gennem Silkeborg, da man satte efter to udenlandske tyve.

Det fortæller Peter Justesen, politikommissær og leder af efterforskningen i Silkeborg.

- Det var en biljagt, hvor den forankørende kørte med politibil lige bagefter, forklarer han.

Politijagten begyndte på Funder Bygade i Funder lidt vest for Silkeborg, hvor patruljen var kaldt til en anmeldelse om mistænkelige forhold.

- En anmelder ser de to mandspersoner, der går rundt i nogle haver. De bliver forstyrret og sætter sig ind i en sølvgrå personbil, oplyser Peter Justesen.

På vejen mødte politipatruljen de to mænd i den en sølvfarvede bil, der ikke havde i sinde at stoppe - heller ikke da det blå blink blev tændt. I stedet kvitterede de med at træde hårdere på speederen.

Herfra gik jagten gennem Lysbro mod Ringvejen og via Frederiksberggade til et grønt område i den sydlige del af Silkeborg.

Hundepatruljer i aktion

Speedometernålen kan ifølge Peter Justesen have ramt op mod 150 kilometer i timen.

- Det er en tilspidset situation, hvor man hele tiden overvejer farestituationen. De civile borgere må ikke komme uforvarent til skade, understreger politikommissæren.

Politijagten sluttede ved det grønne område, hvor de to mænd hoppede ud af bilen. Her lykkedes det for politiet at få anholdt den ene mand på 34 år, mens den anden 34-årige mand stak af og forsøgte at gemme sig i det grønne område.

Han blev fundet efter godt 40 minutter med hjælp fra flere hundepatruljer.

Politiet mener, at de to mænd kan knyttes til et villaindbrud og tyverier i to køretøjer i Silkeborg-området, da man har fundet flere koster og genstande i bilen.

Ved et grundlovsforhør tirsdag eftermiddag er de to mænd blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Morten Wibroe, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

De to er blevet varetægtsfængslet for indbruddet og de to tyverier. Den ene af de to mænd er desuden blevet fængslet for at overtræde reglerne om indrejseforbud.

De to mænd har ikke kæret kendelsen.

Man vil nu undersøge om biljagten på et senere tidspunkt kan udløse en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven eller straffeloven.