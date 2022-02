I Silkeborg starter en kamp uden for banen

Håndboldklubberne og den lokale forsyning vil gerne vise vejen til sejr i kampen for et grønnere klima og miljø.

- Ligesom det er en selvfølgelighed, at vi går på banen for at vinde over GOG – det behøver vi slet ikke at diskutere – tror jeg også, bæredygtighed også er et sted, vi skal finde vores plads, siger direktøren for Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, Jesper Schou.