Hvad skal der ske med Tange Sø? Beslutningen er nu udsat endnu en gang

Han bliver bakket op af Torben Kaas, der er formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Nu er man nødt til at lægge alle særstandpunkterne til side og skære igennem politisk og tage en politisk beslutning, siger han.



Vil finde en løsning, der tilgodeser alle

Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen (V) bor i Ans ved Tange Sø. Han har i godt 25 år kæmpet for søen. Alligevel er han fint tilfreds med miljøministerens beslutning.

- Nu får vi tre år mere til at prøve at finde en løsning, der tilgodeser alle hensyn. Herunder også alle de rekreative hensyn overfor de mennesker, der holder af at bruge søen, siger han og tilføjer, at han da også gerne snart ser en løsning:

- Jeg håber da inderligt, at der snart sættes et punktum her, og at søen bevares som en levende sø, lyder det.