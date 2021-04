Højsæson for naturbrande: Travl dag for beredskabet

Da beredskabet ankom til stedet, var familien på stedet allerede i gang med at slukke.



- Så efterslukker vi, da vi kommer derud. Bygningerne var også i fare, så man skal dæleme passe på, så tørt det er nu, siger indsatslederen.

Højsæson for naturbrande

Netop i de lune forårsdage er det højsæson for naturbrande. Årsagen skal findes i det lune og tørre vejr.

- Vi er nødt til at oplyse folk om, at det er tørt derude. Og vi kan ikke opfordre nok til, at man er ekstra forsigtig, siger indsatsleder Jan Johnson.