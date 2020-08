Hjejleselskabet reddet fra konkurs: - Turisterne kommer væltende

- Det var med tåre i øjnene, da vi så de første både lægge fra i år.

Direktøren for Hjejleselskabet, Thomas Klostergaard, bliver stadig berørt, når han fortæller om den dag, hvor selskabets både igen kunne sejle med turister på Silkeborgsøerne. I to måneder var al sejlads stoppet på grund af coronakrisen. Men den 27. juni sejlede de igen.

- Lettelse er nok et for lille begreb at bruge, fordi det var en forløsning på rigtig meget. Det betyder både noget for alle de ansatte, men også meget for byen og området, siger Thomas Klostergaard.

Thomas Klostergaard har været administrerende direktør for Hjejleselskabet i fire år. Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST

Kun to pauser siden 1864

Hjejleselskabet har sejlet med gæster i 159 år. Det blev stiftet af Michael Drevsen, der også grundlagde Silkeborg.

- Man stiftede Hjejleselskabet for at dele områdets skønhed med borgerne og gæster. Man ville gerne invitere folk til Silkeborg, så de kunne se, hvor vidunderligt her er, siger Thomas Klostergaard.

Læs også Østjyske attraktioner overvældet af gæster: Sådan undgår du lang kø

Selv har han været administrerende direktør for Hjejleselskabet i fire år, men var allerede som barn hver sommer ude og sejle med bådene. Siden 1861 har hjuldamperne på Silkeborgsøerne sejlet hvert eneste år. Eneste undtagelser var den tvungen coronapause i år og så i 1864.

Melder om alt udsolgt

Hjejleselskabet ejer otte både. En af dem er Hjejlen, som er verdens ældste hjuldamper. Men på grund af nedlukningen blev alt vedligeholdelse af bådene sat på pause, og det betyder, at kun fem både i år blev klar til sæsonen.

Læs også Museum Jorn forlænger halv pris-ordning: - Vi er sat i verden for at vise kunsten

- Vi har også nedsat kapacitet på bådene, så næsten alle vores afgange er udsolgte. Turisterne kommer væltende i år, men vi må desværre sige nej til rigtig mange gæster, der gerne ville have været ud og sejle, siger Thomas Klostergaard.

På en almindelig sæson sejler Hjejleselskabets både med 135.000 gæster.