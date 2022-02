Historiske både foran stor forandring

Dieselmotoren er blevet skiftet ud med en elmotor med batteribank, og der er blevet monteret en propel, der passer til den nye motor. Det betyder, at passagerer fremover vil få en langt mere lydløs oplevelse.

- Jeg tror helt bestemt, at det kommer til at give en bedre oplevelse, at der ikke er røg og støj. Så vil man i stedet kunne høre naturen, fortæller direktør hos Hvide Sande Shipyard Carl Erik Kristensen.

Forhåbentlig eldreven sejlads til foråret

Når Tranen engang er tilbage i Silkeborgsøerne, er det dog ikke fordi, at makeoveren vil være tydelig.

- Du vil reelt set ikke kunne se det på båden, andet end at den er blevet nymalet. De er blevet renoveret med stor tanke på, at sjælen skal bevares på de her skibe, fortæller Tommy Gubi Duelund fra Hjejleselskabet.

Indtil videre er det planen, at Tranen skal prøvesejles først i marts, og hvis alt går vel, vil man kunne få sig en eldrevet sejloplevelse på Silkeborgsøerne til maj.