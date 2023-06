Her jubler de over tørken

Vin er kommet for at blive i Danmark

I 2018 havde Neder Kærsholm Vingaard sin rekordhøst, hvor de fik høstet omkring syv tons, og det håber vinbonden Carsten Jepsen, at de slår i år.

Ifølge formanden for Foreningen Dansk Vin og vinbonden Hans Münter er der også chancer for, at høsten slår rekord.

- Vi er rigtig heldige med vejret, og som vinbonde er man lykkelig for at have et varmt forår, for det er nu, at knopper, skud og klaser skal udvikle sig, og det er varme og solen gode til, fortæller formanden og tilføjer:

- Men det vil også være godt at få lidt natteregn, for selv om vinstokkene stikker dybt, så falder vandniveauet i jorden også, så der bliver brug for vand på et tidspunkt, men vejret er altså supergodt nu for os.