Henrik satte danmarksrekord med kæmpefangst

- Jeg havde håbet at fange en stor torsk eller et eller andet. Men helleflynder havde jeg ikke tænkt på. Så det er fedt, siger han.

- Det er da lidt vildt at hive så stor en ting op. Det er jo drømmen, når man tager ud på havet at fange sådan en. Det er lidt vildt, at den også er danmarksrekord. Det havde jeg jo ikke tænkt på, da jeg tog afsted, siger Henrik Vestergaard

Tidligere er der blevet fanget en helleflynder med fiskestang på hele 58 kilo i Hanstholm. Men det var en tysker, der hev den i land, og derfor kan Henrik Vestergaard kalde sig danmarksrekordindehaver.

Hård fight

At få fisken i land var noget af en kamp, fortæller hovedpersonen.

- Det var hårdt for armen. Det var en lang og hård fight. Det tog nok 25 minutter at få den op. Så er man øm i armen. Men det var også sjovt at prøve, for det var det, jeg tog ud for at prøve.

Det er dog ikke, fordi midtjyden, der til daglig er landmand, har et særligt talent for fiskeri. Selv kalder han sig fuldstændig amatør, og kun én til to gange om året tager han med en båd ud på flere dages fisketur.