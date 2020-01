Har du ondt i hovedet i dag? Derfor kommer tømmermændene

Dit hoved dunker, din puls hopper op og ned, du har kvalme, og din mund føles som en ørken.

Indtaget af alkohol i menneskets krop kommer med en pris.

Vi kalder det 'tømmermænd', men faktisk dækker ordet over en række forskellige symptomer, man kan opleve, når man har drukket sig beruset, og kroppen begynder at arbejde med at nedbryde alkoholen dagen efter en våd aften.

De fysiologiske symptomer er ikke ens for alle, men de fleste kan opleve hoved- og mavepine, kvalme, mathed, koncentrationsbesvær, træthed, hjertebanken, humørpåvirkninger og diarré.

Du drikker gift

- Tømmermænd er jo først og fremmest en forgiftningsreaktion, siger professor dr. med. Janne Schurmann Tolstrup fra Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

- Det der med at have ondt i hovedet og ondt i maven, kvalme og så videre, er klassiske tegn på, at man har indtaget noget, som er giftigt.

- Alkohol påvirker stort set alle kroppens organsystemer. Både hjernen, dit tarmsystem og dit kardiovaskulære system (hjertet, blod, blodkar, red.), siger Janne Schumann Tolstrup.

- Det er også grunden til, at man får mange forskellige symptomer.

Væskemangel

Tømmermænds-symptomerne begynder, når alkoholpromillen i blodet igen er nede på nul. En del af dem kommer, fordi man bliver dehydreret af at indtage alkohol.

- Vi har et hormon, som bliver frigivet i hypofysen. Populært sagt, så holder det hormon (antidiuretisk hormon red.) på vandet i nyrerne. Men når man drikker alkohol, så bliver frigivelsen af hormonet hæmmet. Så man skyller mere væske ud, end hvad man ellers ville gøre. Og derfor bliver man dehydreret, forklarer Janne Schurmann Tolstrup.

- Så selv om man føler, at man indtager en masse væske, så udskiller man mere, end man plejer.

Dehydrering af kroppen giver nogle af de mest almindelige tømmermænds-symptomer som; tørst, mathed, tørre slimhinder, svimmelhed og hovedpine.

Alkoholnedbrydning gør ondt

En anden årsag til, at man oplever tømmermænd efter indtagelse af alkohol, er, når kroppen begynder at nedbryde alkoholen.

For at nedbryde alkoholen til vand, laver kroppen et giftstof undervejs. Giftstoffet, acetaldehyd, forgifter kroppen under sin vej til at blive til vand. Selv i meget små mængder giver acetaldehyd symptomer som kvalme, hovedpine, koncentrationsbesvær og hjertebanken.

Søvnmangel

En tredje årsag til, at man oplever tømmermænd er søvnmangel. Eller rettere - dyb søvnmangel.

- Alkoholen påvirker også hjernens søvncentre. Det kan være svært at falde i den rigtig gode, dybe søvn (REM-søvn, red.). Vi ved, at hvis man sover, imens man er alkoholpåvirket over en vis promille, så bliver den tid man tilbringer i den dybe søvn afkortet, siger Janne Schurmann Tolstrup.

- Den manglende søvn kan også give flere af de symptomer, som vi forbinder med tømmermænd, forklarer professoren.