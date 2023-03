Hærværk mod spisested giver straksdom

Det er sjældent en god idé at kaste sten, og slet ikke når det, man kaster imod, kan gå i stykker. Det må en 41-årig litauisk mand sande, efter han torsdag aften brugte McDonalds på Nørrevænget i Silkeborg som skydeskive.

Kort efter klokken 23 besluttede han sig nemlig for at teste modstandsdygtigheden på restaurantkædens facaderuder. Han endte med at ramme tre af dem med sten, og det resulterede i, at de gik i tusind stykker.

- Ruderne har en anslået værdi på i alt 30.000 kroner, så det betegner vi som groft hærværk. Der var heldigvis ikke nogen mennesker, der blev ramt, men det har selvfølgelig givet noget utryghed i restauranten, fortæller Peter Justesen, der er politikommissær hos lokalpolitiet i Silkeborg.

Udvist i seks år

Efterfølgende ringede personalet til politiet, og efter fire minutter ankom en patruljevogn til stedet.

Det er fortsat uklart, hvorfor den 41-årige mand havde kastet sten mod McDonalds, og politiet kan heller ikke endnu forklare, hvorfor han var i området.

- Han var for spirituspåvirket til, at vi kunne afhøre ham, så vi ved ikke, hvorfor han gjorde det. Han forholdt sig dog rimelig roligt, da vi anholdt ham, fortæller Peter Justesen.

Fredag blev den litauiske mand fremstillet i grundlovsforhør, hvor han fik en straksdom på 20 dages ubetinget fængsel. Samtidig blev han udvist af Danmark med et indrejseforbud de næste seks år.

- Vi blev ikke specielt meget klogere på, hvad der var baggrunden for det, men han havde selv et ønske om, at sagen blev afgjort i dag, og derfor blev den afgjort i dag. Han blev fængslet bagefter med henblik på, at han kunne blive udsendt af Danmark, fortæller Emil Bjerg Nyborg, der er anklagerfuldmægtig fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Den litauiske mand vil ikke anke dommen.