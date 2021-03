Hårdere regler træder i kraft: Nu kan vanvidsbilister få konfiskeret bilen på stedet

Onsdag træder nye og skærpede regler i kraft i forsøget på at stoppe vanvidskørsel.

Reglerne betyder, at politiet kan beslaglægge den bil, som vanvidsbilisten kører i – også selvom det ikke er førerens egen.

Derudover er straffene for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse og for bringe nogen i fare ved vanvidskørsel blevet skærpet. Og det vækker glæde hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi vil ikke finde os i, at nogle mennesker ikke følger reglerne. Det er forbundet med stor fare, når man udsætter sig selv og andre for vanvidskørsel, og med de nye regler får vi mulighed for at slå hårdt ned på dem, der ikke kan finde ud af at køre ordentligt, siger Henrik Glintborg, der er politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi og leder af færdselsafdelingen, i en pressemeddelelse.