Gratis elcykler bliver booket i et væk: Nu vil man udvide ordning

- Jeg har gået lidt med tanken om, at jeg skulle have en elcykel, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad det skulle være for en model, eller hvad den kunne for mig, og så jeg synes, at det var oplagt at prøve, siger Kristoffer Graverholt, der også har brugt cyklen til at fragte sin fireårige datter rundt på ture i byen.

Udlånt det næste halve år

Politikerne har brugt 375.000 kroner på at indkøbe de klimarigtige cykler, for de mener, det er en kommunal opgave at få gang i initiativer, der kan hjælpe klimaet.

- Når vi bare kan se, at transport er en stor CO2-synder, så er det helt naturligt, at vi sætter ind der, og siger til borgerne: ”Vil I ikke være med?”, siger Claus Løwe Klostergård (SF), der er formand for Klima- og Miljøudvalget.