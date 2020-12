Gigantisk klump 'rav' viser sig at være harpiks: - Det har ikke nogen værdi

Fra Hanstholm til Aarhus

Mandag lyder meldingen fra Anders Damgaard dog, at de 275 kilo er nærmest værdiløse. Men hvordan kan det gå til, at et industriprodukt ender på auktion som en genstand fra istiden?

Den rejse begynder i Hanstholm. Her fik en fisker klumpen i nettet midt i Skagerrak. Han fandt dog hurtigt ud af, at der ikke var tale om kopal.

Han lavede en handel med en anden lokal mand og solgte klumpen for 950 kroner og en kasse øl. Den nye ejer efterlod klumpen i solen, hvor den smeltede til dens nuværende form. Et klart tegn på, at klumpen ikke er mange penge værd, hvis man spørger Anders Damgaard.

- Hverken rav eller kopal ville smelte på den måde, det ville ikke arte sig på den måde. Kopal er forstadiet til rav, det er yngre end rav, men stadigvæk gammelt nok til, at det er relativt stabilt, siger han.

Museum føler sig misbrugt

Klumpen skiftede hænder igen, da den blev solgt videre til en aarhusianer for et noget højere beløb. Angiveligt indleverede aarhusianeren så den store klump til Lauritz.com – som værende kopal.

I den oprindelige pressemeddelelse står der, at auktionshuset har fået ægtheden bekræftet af geologer fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Men det afviser museumsdirektøren og fortæller, at de føler sig misbrugt.

- Vi har ikke geologer ansat. Det er træls som museum at blive planket for en faglighed, som jo er rigtig vigtig for os.

Inden auktionen blev slettet, stod harpiks-klumpen beskrevet som ’antageligt fra sidste istid’ på auktionshjemmesiden.

Det har i dag ikke været muligt at få et interview med Lauritz.com om sagen, men de har her til aften stoppet auktionen, indtil de har fået klumpen undersøgt yderligere.