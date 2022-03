Gentleman-aftalen i Silkeborg byråd - sådan er det gået

Steen Vindum, der var Venstres borgmester, da håndslaget blev givet, har følgende melding:

- Jeg har ikke fået nogen bidrag over 5.000, som jeg kan offentliggøre. Jeg kan være i tvivl om, mit parti har fået nogen bidrag over 5.000 kroner, siger han.

Sprækker i aftalen

Her begynder gentleman-aftalen så at falde lidt fra hinanden.

Venstre har på kommunens hjemmeside indberettet 0 bidrag over de lovpligtige cirka 21.000 kroner, men ifølge kommuneforeningens afgående formand, kan man ikke dermed regne med, at ingen i Venstre fik beløb over 5.000 kroner frem til valgnatten.

- Det er ikke en aftale, som er kørt igennem vores organisation, da jeg var kommuneforeningsformand. Så vi har egentlig bare sådan taget det ad notam, at byrådsmedlemmerne sagtens kunne indgå sådan en aftale, fortæller Poul Berggreen, medlem af bestyrelsen i Venstre, Silkeborg Kommuneforening.