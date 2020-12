Gasgrill eksploderede og satte ild til tag

En gasgrill satte onsdag aften kortvarigt en stopper for julefreden, da den eksploderede og satte ild til taget på et hus i Grauballe ved Silkeborg.

Midtjysk Brand & Redning måtte rykke ud og hjælpe med at slukke branden.

- Vi har fjernet tagplader og er i gang med at fjerne noget isolering for at sikre, at der ikke er flere gløder, fortæller Lasse Magnusson, der er indsatsleder ved Midtjysk Brand & Redning.