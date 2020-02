Frederik fra Aarhus laver kendte mennesker om til actionfigurer

Her er det tvillingerne Anders og Torben Petersen fra Holstebro, som han har lavet en legetøjsudgave af. De er kendt fra et program på TV2. Foto: Allan Ødegaard, TV MIDTVEST

Mange har måske som barn ønsket sig enten at være Barbie eller Actionman. Hvis drømmen engang har strejfet de kendte tvillinger, Anders og Torben Petersen fra Holstebro, så er drøm nu blevet til virkelighed.

- Det er da lidt sjovt. Folk får nogle sjove ideer engang imellem, siger Anders Petersen om actionfigurerne af ham selv og hans tvilling. Foto: Allan Ødegaard, TV MIDTVEST

29-årige Frederik Emil Pallesen fra Aarhus har det seneste år brugt sin fritid på at skabe små legetøjsfigurer af både kendte og mindre kendte personer og karakterer. Det er nu blevet til to styks figurer af tvillingeparret.

- De er nogle skønne typer, så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at lave dem. De er jo legendariske. Man kan jo ikke lade være med at forelske sig i dem, siger Frederik Emil Pallesen.

Antihelte som actionfigurer

Han er oprindeligt uddannet markedsføringsøkonom, men nu laver han actionfigurer og sælger dem på eBay.

Anders og Torben Petersen er langt fra de eneste, der er blevet til voksfigurer. Gennem det seneste år er det både blevet til Mujafa fra det kendte computerspil af samme navn, Alternativets Uffe Elbæk i grønt tylskørt samt Altid-altid-manden, som er kendt for at køre for stærkt i Station 2.

Dengang jeg startede, tænkte jeg, det kunne være sjovt at lave actionfigurer af nogen, der aldrig ville blive til actionfigurer. Sådan lidt antihelten. Frederik Emil Pallesen, Aarhus

- Dengang jeg startede, tænkte jeg, det kunne være sjovt at lave actionfigurer af nogen, der aldrig ville blive til actionfigurer. Sådan lidt antihelten, siger action-kunstneren.

Der bliver kun lavet ét eksemplar af hver figur. Det vil dog sige, at i tvillingernes tilfælde er der lavet to.

- Jeg tror ikke, det er noget, vi selv ville have sat i produktion, hvis det var, siger Torben Petersen med et stor grin.

Figurerne er blevet foræret til tvillingerne, men normalt sælger Frederik Emil Pallesen sine figurer på eBay eller beholder dem selv.