Fra dødsdom til drømmejob: Jan nægter at give op

- Og jeg har ikke ondt nogen steder, så det er fint. Det eneste er trætheden sidst på dagen. Og det er uanset, om det er weekend, eller det er her. Det er ikke arbejdet, der gør det.

I dag lever han i bedste velgående på trods af den dystre spådom for seks år siden.

- To år, det var ikke meget at få, fastslår lagerchefen.

- Jeg er bare glad for, at det ikke gik, som lægerne sagde.

Lægernes dom lød på kun to år tilbage til at leve i.

- Jeg har været helt ude ved kanten. Nej, jeg er sgu ikke bange. Vi skal den vej alle sammen, men jeg vil godt vente et par år, hehe.

Tænker du nogensinde, når du springer rundt her, at det hele kunne have været slut og du kunne have ligget...

- Ja da! Det har jeg det da fint med, at jeg ikke ligger under jorden.

Helt ude på kanten

Egentlig kan han kalde sig både tømrer og klovbeskærer.

Og før chefrollen på lageret var han at finde i firmaets produktion.

Men det her er bedre.

- At stå ved et pakkebånd konstant hver dag, det var ikke sjovt. Det her er noget sjovere.

- Nu går jeg så og bestemmer lidt herude. Det er også sjovt, siger Jan Storm ledsaget af sit kendetegnende grin.

Et vidne om at livsgnisten er helt intakt, på trods af at han har stået ansigt til ansigt med en dødsdom.

Og arbejdet, det slipper Jan ikke foreløbigt.

- Det er to år siden, jeg kunne være gået på efterløn, og så finder jeg et stykke arbejde, jeg kan lide her i en sen alder. Det er skide irriterende, griner han.