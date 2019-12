Formand: - Nu kan vores beboere sove lidt mere roligt om natten

Det er en lettet beboerformand i Silkeborg, der i dag har fået nyheden om, at der nu langt om længe er anholdt én i sagen om de mange påsatte brande i et udsat boligområde i Silkeborg.

- De her brande har jo betydet, at beboerne her har været meget utrygge over, hvornår den næste brand mon kommer. Og det gør jo, at nu kan vores beboere sover lidt mere roligt om natten, siger Joan Nielsen, der er formand for beboerforeningen Afdeling 18, ABB Silkeborg, på Resedavej.

Samtidig synes jeg, det er trist, hvis det er en 17-årig, der har rendt rundt og sat ild og gjort vores beboere så utrygge, som de har været. Joan Nielsen, beboerformand, ABB Silkeborg

Fredag morgen ransagede politiet ti forskellige adresser i boligområdet ved Lupinvej og Resedavej i Silkeborg.

I den forbindelse er en 17-årig mand fra Silkeborg blevet anholdt og sigtet for flere tilfælde af brandstiftelse i kvarteret.

Sag forhåbentlig afsluttet

- Jeg synes, det er en enorm lettelse, at der er nogle anholdte i sagen. Men samtidig synes jeg også, det er trist, hvis det er en 17-årig, der har rendt rundt og sat ild og gjort vores beboere så utrygge, som de har været, siger beboerforeningsformanden og fortsætter:

- Jeg håber jo, de har anholdt, den der har gjort det – at det er det rigtige, det de har gjort, og det vil tiden jo så vise. Og er det den 17-årige, der har antændt ild, så er sagen forhåbentlig afsluttet, og vores beboere kan være trygge igen, siger hun.

Den 17-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Viborg i dag kl. 13.00.

Anholdelsen af den unge mand fandt sted i forbindelse med en storstilet aktion fredag morgen mod ti unikke adresser i Silkeborg.

25 påsatte brande

- Der er foretaget ransagninger med henblik på sikring af beviser. Under aktionen blev den 17-årig mand fra Silkeborg anholdt og sigtet for brandstiftelse i de nævnte forhold, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

I perioden fra den 6. oktober 2019 til den 10. november 2019 har der været 25 tilfælde af påsatte brande. Det er altså dem, som den unge mand mistænkes for at stå bag.

Af hensyn til den fortsatte efterforskning har Midt- og Vestjyllands Politi ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Oversigt over brandene på Lupinvej og Resedavej fra den 28. september og frem til den 6. november. Foto: TV2 Østjylland

Stemte ja til overvågning

På grund af de mange brande og generelle uroligheder i området, som også for nylig atter var at finde på regeringens såkaldte ghettoliste, har videoovervågning været på tale.

Jeg kan godt forstå, at der er nogle der er utrygge, men min personlige holdning er, at vi overvåger nok, og at man i stedet skulle gøre noget for de unge mennesker. Svend-Aage Bang Pedersen, Lupinvej

I mandags stemte et flertal af beboerne på Lupinvej således for at få sat kameraer op på udvalgte steder i boligområdet.

Afstemningen skal dog gå om grundet en fodfejl, og der har været delte meninger om kameraerne.

Én af de beboere, der skulle afgive sin stemme på Lupinvej mandag aften, var Svend-Aage Bang Pedersen, der er træner og formand i den lokale sportsklub og har boet i boligområdet i 26 år.

- Jeg er både for og imod. Jeg kan godt forstå, at der er nogle der er utrygge, men min personlige holdning er, at vi overvåger nok, og at man i stedet skulle gøre noget for de unge mennesker. Der sker jo ingenting, og måske man skulle starte noget, der kunne tage hånd om dem, så de ikke går og keder sig og laver ballade, sagde han mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

Selv føler han sig ikke utryg i området:

- Jeg synes, det er træls, og at det er gået fuldstændigt over gevind med de brande. Men jeg føler mig ikke utryg, for jeg har boet her i 26 år, og jeg kender dem, der bor her, og det er søde og rare personer, sagde Svend-Aage Bang Pedersen.

På Resedavej ønsker beboerne ikke at betale for overvågning.

Lupinvej ligger i det nordlige Silkeborg. Lige nord for området ligger Resedavej. Foto: Google Maps

Politikere bakker beboerne op

Mandag talte TV2 ØSTJYLLAND med flere politikere i Silkeborg Kommune, som ellers hilser beboernes initiativ velkomment.

- Det er rigtig beklageligt, at der har været en del brandstiftelser på det seneste, men jeg tager hatten af for, at beboerne selv tager skeen i egen hånd, og kommer med et konkret forslag og gerne vil diskutere konkrete muligheder for, hvordan det kan blive mere trygt at færdes i området fremover, sagde Mads Frandsen (V), der er næstformand i Socialudvalget i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er allerede en helhedsplan i gang i området, og byrådet i Silkeborg Kommune har netop besluttet, at de vil støtte helhedsplanen økonomisk de næste fire år frem.

- Vi har et ønske om at se, om vi kan trække nogle af de unge mennesker, der er herude, væk fra området og ud i nogle andre sociale relationer, sagde Hanne Gade (S), der er formand for Socialudvalget i Silkeborg Kommune, mandag til TV2 ØSTJYLLAND.