Flugtbilist kørte væk fra sammenstød

Midtbyen har med stor sandsynlighed været fyldt med biler og dermed også potentielle vidner.

Alligevel stak en bilist af fra et sammenstød i Silkeborg mandag klokken 15.10. Det oplyser lokalpolitiet i Silkeborg.

En bilist i en lille rød bil skulle svinge til højre i lyskrydset mellem Frederiksberggade og Nordskovvej, men bilen, der skulle dreje, havde tilsyneladende trukket for langt ud til venstre.

Ramte varebil med trailer

Inden bilen nåede at svinge, kom en modkørende varebil, som skulle ligeud. Varebilen med trailer endte med at få skrabet sin venstre side.

- Bilisten kan ikke være i tvivl om, at varebilen var blevet ramt, siger Kenn Sølvkær Jensen, som er leder af beredskabet ved lokalpolitiet i Silkeborg.

Det fik dog ikke den højresvingende bilist til at stoppe. I stedet kørte personen i bilen videre ad Nordskovvej midt i mandagens myldretid.

Politi leder efter vidner

Derfor leder politiet nu efter vidner, der kan hjælpe med at finde den lille røde personbil og føreren af den.

Bilisten kan se frem til at blive sigtet for at være flygtet fra et uheld og muligvis også for at have placeret sig forkert på vejen.

Begge dele giver en bødestraf.

- Det er en alvorlig forseelse at køre fra et færdselsuheld. Det er jo dårlig færdselskultur.

- Man skal overholde sine forpligtelser og laver man et færdselsuheld, skal man blive der, siger Kenn Sølvkær Jensen.

Ingen personer kom så vidt vides til skade ved sammenstødet.